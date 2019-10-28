ИА «Ореанда-Новости». В России хотят перейти на полное обеспечение лекарственными препаратами для граждан страны, сообщает издательство «Комсомольская правда».

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в течение 2-3 лет в нашей стране планируется ввести новую систему лекарственного страхования. Каждый россиянин сможет полностью или частично возместить стоимость покупки медикаментов, которые были назначены лечащим врачом. В других странах мира эта практика уже полностью развита.

Нововведение потребует значительного финансового вложения. Всем  поликлиникам и аптекам придётся перейти на электронные рецептурные бланки, создать программу отслеживания наличия лекарственных препаратов в аптечных пунктах. Стоимость медикаментов будет возмещаться из бюджета России.