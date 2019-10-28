28.10.2019, 17:38
В России хотят ввести систему лекарственного страхования
ИА «Ореанда-Новости». В России хотят перейти на полное обеспечение лекарственными препаратами для граждан страны, сообщает издательство «Комсомольская правда».
По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в течение 2-3 лет в нашей стране планируется ввести новую систему лекарственного страхования. Каждый россиянин сможет полностью или частично возместить стоимость покупки медикаментов, которые были назначены лечащим врачом. В других странах мира эта практика уже полностью развита.
Нововведение потребует значительного финансового вложения. Всем поликлиникам и аптекам придётся перейти на электронные рецептурные бланки, создать программу отслеживания наличия лекарственных препаратов в аптечных пунктах. Стоимость медикаментов будет возмещаться из бюджета России.
По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в течение 2-3 лет в нашей стране планируется ввести новую систему лекарственного страхования. Каждый россиянин сможет полностью или частично возместить стоимость покупки медикаментов, которые были назначены лечащим врачом. В других странах мира эта практика уже полностью развита.
Нововведение потребует значительного финансового вложения. Всем поликлиникам и аптекам придётся перейти на электронные рецептурные бланки, создать программу отслеживания наличия лекарственных препаратов в аптечных пунктах. Стоимость медикаментов будет возмещаться из бюджета России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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