







Причём Минтранс России хочет наложить полный запрет на трудоустройство граждан, которые ранее имели судимости по определённым статьям УК РФ, в должности водитель автобуса, трамвая и троллейбуса. Документ о внесении изменений разрабатывался 2 года.Это касается статей «Истязание», «Теракт», Убийство», «Организация террористического сообщества», «Изнасилование», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Организация деятельности террористической организации».Некоторые члены Государственной думы видят проблемы во введении новшеств. Это связано с тем, что в будущем, при приёме водителей на работу, кандидатам придётся. В остальном представители Госдумы России