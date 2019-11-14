14.11.2019, 23:42
В России хотят запретить допуск к работе водителям такси и городского транспорта с неснятыми судимостями
ИА «Ореанда-Новости». Министерство транспорта рассматривает вопрос о наложении запрета на допуск к работе водителей такси и городского транспорта с неснятыми судимостями. Информация об этом была опубликована в издательстве «РБК».
Причём Минтранс России хочет наложить полный запрет на трудоустройство граждан, которые ранее имели судимости по определённым статьям УК РФ, в должности водитель автобуса, трамвая и троллейбуса. Документ о внесении изменений разрабатывался 2 года.
Это касается статей «Истязание», «Теракт», Убийство», «Организация террористического сообщества», «Изнасилование», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Организация деятельности террористической организации».
Некоторые члены Государственной думы видят проблемы во введении новшеств. Это связано с тем, что в будущем, при приёме водителей на работу, кандидатам придётся приносить официальную справку от полиции. В остальном представители Госдумы России полностью согласны с законопроектом.
Причём Минтранс России хочет наложить полный запрет на трудоустройство граждан, которые ранее имели судимости по определённым статьям УК РФ, в должности водитель автобуса, трамвая и троллейбуса. Документ о внесении изменений разрабатывался 2 года.
Это касается статей «Истязание», «Теракт», Убийство», «Организация террористического сообщества», «Изнасилование», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Организация деятельности террористической организации».
Некоторые члены Государственной думы видят проблемы во введении новшеств. Это связано с тем, что в будущем, при приёме водителей на работу, кандидатам придётся приносить официальную справку от полиции. В остальном представители Госдумы России полностью согласны с законопроектом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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