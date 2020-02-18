18.02.2020, 14:59
В России хотят запретить министрам иметь зарубежные счета
ИА «Ореанда-Новости». В России хотят запретить министрам иметь зарубежные счета. Запрет хотят ввести в новую редакцию Конституции.
По словам Павла Крашенинникова, запрещающий пункт будет распространяться на премьер-министров, их заместителей и членов Кабинета министра. На зарубежных счетах будет запрещено хранить деньги и другие материальные ценности (акции, ценные бумаги, векселя). В настоящее время в России такой запрет не установлен на законодательном уровне.
Данное нововведение будет рассмотрено членами Государственной думы на втором чтении поправок в Конституцию, которое состоится в начале марта 2020 года.
По словам Павла Крашенинникова, запрещающий пункт будет распространяться на премьер-министров, их заместителей и членов Кабинета министра. На зарубежных счетах будет запрещено хранить деньги и другие материальные ценности (акции, ценные бумаги, векселя). В настоящее время в России такой запрет не установлен на законодательном уровне.
Данное нововведение будет рассмотрено членами Государственной думы на втором чтении поправок в Конституцию, которое состоится в начале марта 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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