Запрет хотят ввести в новую редакцию Конституции.В настоящее время в России такой запрет не установлен на законодательном уровне.Данное нововведение будет рассмотрено членами Государственной думы на втором чтении поправок в Конституцию, которое состоится в начале марта 2020 года.