ИА «Ореанда-Новости» Ношение медицинских масок и респираторов предлагают ограничить в общественных местах. Такую идею озвучил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Он полагает, что маски следует разрешить носить только тогда, когда есть реальная угроза эпидемии или иная опасность, требующая ношения этого медицинского атрибута.

По мнению парламентария, сейчас маски и респираторы стали использоваться как некий аксессуар, а это, в свою очередь, может привести к негативным последствиям, так как большое количество людей с закрытыми лицами несёт угрозу общественной безопасности и становится лазейкой для злоумышленников и террористов.