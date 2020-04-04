ИА «Ореанда-Новости». В России тестирование вакцины от коронавируса на животных завершатся к концу апреля. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус», который вышел на телеканале «Россия 1».

Максютов пояснил, что испытания прототипов вакцины на мышах, хорьках и низших приматах будут завершены к концу этого месяца. Далее будет этап доклинических исследований. К июню должно начаться тестирование вакцины на людях.

Также Максютов рассказал, что на основе данных шести технологических платформ разрабатываются 26 различных вариантов вакцины. Все они будут исследованы в ходе лабораторных испытаний.