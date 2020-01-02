Изменения были внесены в Налоговый кодекс РФ.Ранее этот срок равнялся 5 годам. Поправки были внесены с целью помочь жителям России быстрее улучшать свои жилищные условия, так как многим людям приходилось ждать 5 лет, чтобы продать недвижимость и купить новую.Стоит отметить, что с 2020 года россияне также смогут получить в судебном порядке компенсацию за утраченное жильё.