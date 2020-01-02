02.01.2020, 17:16
В России изменили срок владения жильём для продажи без уплаты НДФЛ
ИА «Ореанда-Новости». В России с 2020 года изменился срок владения жильём для продажи без уплаты НДФЛ. Изменения были внесены в Налоговый кодекс РФ.
В этом году, при продажи единственного жилья, которое пробыло в собственности более 3 лет, россиянин не будет уплачивать НДФЛ со стоимости от продажи недвижимости. Ранее этот срок равнялся 5 годам. Поправки были внесены с целью помочь жителям России быстрее улучшать свои жилищные условия, так как многим людям приходилось ждать 5 лет, чтобы продать недвижимость и купить новую.
Стоит отметить, что с 2020 года россияне также смогут получить в судебном порядке компенсацию за утраченное жильё.
В этом году, при продажи единственного жилья, которое пробыло в собственности более 3 лет, россиянин не будет уплачивать НДФЛ со стоимости от продажи недвижимости. Ранее этот срок равнялся 5 годам. Поправки были внесены с целью помочь жителям России быстрее улучшать свои жилищные условия, так как многим людям приходилось ждать 5 лет, чтобы продать недвижимость и купить новую.
Стоит отметить, что с 2020 года россияне также смогут получить в судебном порядке компенсацию за утраченное жильё.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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