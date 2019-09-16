ИА «Ореанда-Новости». С 1 октября россияне смогут оформить уход в отпуск по новым правилам, пишет «МК».



Гражданам будет достаточно оформить электронное заявление, то есть писать заявление лично и передавать его работодателю больше необходимости не будет.



Однако это нововведение коснётся только те компании, которые указали в трудовом договоре условие об электронном документообороте. Электронное заявление будет иметь такую же силу, как и бумажное.



Изменения коснутся и финансовой стороны отдыха. С 1 октября отпускные будут выплачиваться минимум за три рабочих дня до начала отпуска.