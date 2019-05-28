ИА «Ореанда-Новости» . Министерство обороны России прокомментировало информацию об изменении правил призыва в армию в рамках поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В России начался весенний призыв. Накануне СМИ сообщали, что в России изменятся правила прохождения медкомиссии в военкоматах. В частности, если в военкомате возникнут сомнения, призывника направят на контрольно-медицинское освидетельствование. Отмечалось, что с помощью поправок комиссии смогут бороться с врачами, которые выдают ложные заключения о болезни за взятку.

Как утверждается, министерство хочет отказаться от практики отправки призывников в военные госпитали в целях экономии. Вместо этого, сообщало издание, россиян, негодных к военной службе, будут направлять «в медицинскую организацию для оказания помощи». В результате молодых людей либо вылечат и призовут в армию, либо освободят от службы.