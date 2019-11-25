25.11.2019, 15:35
В России могут разрешить все виды самообороны
ИА «Ореанда-Новости». Партия ЛДПР занимается разработкой законопроекта, который позволит применять все виды самообороны, сообщает издательство «Известия».
По словам Владимира Жириновского, данный законопроект в ближайшее время будет внесён на рассмотрение в Государственную думу России. Партия «Единая Россия» согласна детально рассмотреть возможность изменения статьи 37 Уголовного кодекса РФ.
Сейчас человека за превышение методов защиты дома и семьи можно привлечь к уголовной ответственности. То есть если гражданин нанёс нарушителю больший вред, чем существовавшая угроза.
По мнению лидера ЛДПР, такая формулировка статьи УК РФ слишком расплывчатая. Многие люди, которые вынуждены защищаться, боятся дать полноценный отпор. По его мнению, надо ориентироваться на американский подход «Мой дом — моя крепость». В Соединённых Штатах Америки собственник жилья может использовать любые методы защиты имущества и семьи в отношении человека, который проник в его дом без разрешения.
По словам Владимира Жириновского, данный законопроект в ближайшее время будет внесён на рассмотрение в Государственную думу России. Партия «Единая Россия» согласна детально рассмотреть возможность изменения статьи 37 Уголовного кодекса РФ.
Сейчас человека за превышение методов защиты дома и семьи можно привлечь к уголовной ответственности. То есть если гражданин нанёс нарушителю больший вред, чем существовавшая угроза.
По мнению лидера ЛДПР, такая формулировка статьи УК РФ слишком расплывчатая. Многие люди, которые вынуждены защищаться, боятся дать полноценный отпор. По его мнению, надо ориентироваться на американский подход «Мой дом — моя крепость». В Соединённых Штатах Америки собственник жилья может использовать любые методы защиты имущества и семьи в отношении человека, который проник в его дом без разрешения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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