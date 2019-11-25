По словам Владимира Жириновского, данный законопроект в ближайшее время будет внесён на рассмотрение в Государственную думу России. Партия «Единая Россия» согласна детально рассмотреть возможность изменения статьи 37 Уголовного кодекса РФ.Сейчас человека. То есть если гражданин нанёс нарушителю больший вред, чем существовавшая угроза.По мнению лидера ЛДПР, такая формулировка статьи УК РФ слишком расплывчатая. Многие люди, которые вынуждены защищаться, боятся дать полноценный отпор. По его мнению, надо ориентироваться на американский подходВ Соединённых Штатах Америки собственник жилья может использовать любые методы защиты имущества и семьи в отношении человека, который проник в его дом без разрешения.