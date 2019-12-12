12.12.2019, 17:38
В России могут увеличиться административные штрафы для юрлиц
ИА «Ореанда-Новости». В России могут увеличиться административные штрафы для юридических лиц, сообщает издательство «Известия».
Заместитель министра юстиции Денис Новиков направил в Минюст предложение об изменении размеров штрафов для организаций по каналам электронной связи. Документ содержит пометку о срочном рассмотрении данного новшества.
Денис Новиков предложил увеличить размеры штрафов за невыполнение предписаний контролирующего органа в 10 раз, до суммы от 50 до 70 тысяч рублей и ввести аналогичный штраф для индивидуальных предпринимателей в сумме от 25 до 40 тысяч рублей. За повторное нарушение сумма штрафа для юрлиц может составить до 2 миллионов рублей.
Другие штрафы для предприятий тоже планируется поднять, но в меньшем размере. Стоит отметить, что замминистра юстиции предложил уменьшить штраф за нарушение требований образовательной деятельности в 2 раза до суммы 100 тысяч рублей.
Заместитель министра юстиции Денис Новиков направил в Минюст предложение об изменении размеров штрафов для организаций по каналам электронной связи. Документ содержит пометку о срочном рассмотрении данного новшества.
Денис Новиков предложил увеличить размеры штрафов за невыполнение предписаний контролирующего органа в 10 раз, до суммы от 50 до 70 тысяч рублей и ввести аналогичный штраф для индивидуальных предпринимателей в сумме от 25 до 40 тысяч рублей. За повторное нарушение сумма штрафа для юрлиц может составить до 2 миллионов рублей.
Другие штрафы для предприятий тоже планируется поднять, но в меньшем размере. Стоит отметить, что замминистра юстиции предложил уменьшить штраф за нарушение требований образовательной деятельности в 2 раза до суммы 100 тысяч рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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