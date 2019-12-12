Заместитель министра юстиции Денис Новиков направил в Минюст предложение об изменении размеров штрафов для организаций по каналам электронной связи., до суммы от 50 до 70 тысяч рублей и ввести аналогичный штраф для индивидуальных предпринимателей в сумме от 25 до 40 тысяч рублей. За повторное нарушение сумма штрафа для юрлиц может составить до 2 миллионов рублей.Другие штрафы для предприятий тоже планируется поднять, но в меньшем размере.