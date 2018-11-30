ИА «Ореанда-Новости». Правительство и общественные организации инвалидов прорабатывают вопрос: целесообразно ли ужесточать в России наказания за дискриминацию инвалидов вплоть до введения уголовной ответственности.

Об этом рассказал на встрече 21 ноября с представителями общероссийских общественных организаций инвалидов премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В перечне поручений содержится информация, что проработать вопросы о целесообразности ужесточения административной ответственности за дискриминацию инвалидов, а также введения уголовной ответственности за совершение таких действий, поручено Минюсту России, Минтруду России и Минэкономразвития России и Институту законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. Доложить результаты вышеназванным ведомствам и общественным организациям необходимо до 13 мая 2019 года.

Инвалиды на колясках с двигателями = пешеходы

29 ноября стало известно, что власти определились, к какой категории в ПДД приравнять инвалидов на авто-колясках. В постановлении, опубликованном на сайте правительства, сказано, что инвалидов на колясках с двигателем приравняли в России к пешеходам. До этого момента у инвалидов с колясками на двигателях был неопределенный статус.







Также в октябре уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила упростить и оптимизировать процедуру сбора документов для оформления медицинского заключения о состоянии здоровья детей-инвалидов.

Она считает, что необходимо сделать так, чтобы сбор всех данных и освидетельствование врачами занимали не более одного дня. Так как в аппарат детского омбудсмена поступают жалобы от родителей детей-инвалидов на трудности в прохождении медицинской экспертизы, на огромное количество врачей и время, которое занимает вся процедура.

А хождения по всем врачам на протяжение нескольких дней достаточно трудно для таких детей и их родителей, особенно если ребёнок не может передвигаться самостоятельно, и родителям в прямом смысле приходится носить его на руках.