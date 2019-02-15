ИА «Ореанда-Новости». Заместитель министра по труду и социальной защите Григорий Лекарев считает, что в российском законодательстве необходимо ввести и закрепить такое понятие, как ментальная инвалидность.

Во время инвестиционного форума в Сочи Лекарев заявил, что новое понятие должно чётко определить категорию лиц с этими особенности. Причём категория не должна быть однородной, так как особенности этих людей также отличаются. С его слов, в 2019 году на эту тему будут подготовлены законопроекты. Само реформирование интернатов для лиц с психоневрологическими заболеваниями, по оценка министерства, может произойти в 2020 году.

Напомним, двухдневный инвестиционный форум в Сочи начался 14 февраля. Сегодня последний день мероприятия.

В начале февраля Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, освобождающий людей с инвалидностью от необходимости подтверждать её на бумажном носителе. Законопроект внесло в Госдуму правительство страны.

Предполагается Пенсионный фонд будет предоставлять сведения в электронном виде бесплатно. Для этого в единую государственную информационную систему введут ещё один реестр. Он будет называться «Федеральный реестр инвалидов». Эти изменения планируют ввести с 1 июля 2020 года.

В декабре прошлого года группа депутатов от "Справедливой России" внесла на рассмотрение Госдумы законопроекты по поддержке инвалидов. Сергей Миронов и его единомышленники предложили повысить пособия по уходу для лиц, ухаживающих за инвалидами. Это касается тех, кто смотрит за детьми с инвалидностью либо инвалидами детства первой группы без оформления опеки. Пособие выплачивают неработающим, но трудоспособным гражданам, которые ухаживают за такими людьми.

Сейчас выплаты родителям и опекунам составляют 5,5 тысячи рублей, эта сумма не менялась с 2013 года, с момента введения. Миронов предлагает ввести ежегодную индексацию пособий. Сумма выплат будет изменяться исходя из уровня инфляции в стране.

Вторая инициатива касается компенсации за технические средства реабилитации для инвалидов. В «Справедливой России» уверены, что её должны предоставлять на федеральном уровне с учётом полной стоимости ТСР. Это предложение вносится в Госдуму повторно.