ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что валовой сбор зерна в этом году составит 120 миллионов тонн, пишет «Интерфакс».



По словам Гордеева, 75 миллионов тонн из этого числа это пшеница, благодаря этому Россия сможет сохранить лидирующие позиции в мире по экспорту.



Гордеев добавил, что в этом году объём валового сбора зерна на 6% превысил показатель прошлого года.