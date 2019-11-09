ИА «Ореанда-Новости». Правительство РФ одобрило распределение почти 15 млрд на модернизацию дорог.

На сайте кабинета министра сообщается об успешном одобрении проекта правительством. Распределение 14,759 миллиардов рублей происходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Денежные средства будут распределены по 36 субъектам России. Они должны быть использованы для того, чтобы покрыть затраты на модернизацию региональных дорог.

Ранее депутаты раскритиковали регионы за низкое качество и плохую подготовку работ. Вице-премьер заявил, что лишь каждый пятый регион удовлетворяет требования, установленные нацпроектом. Первый замглавы отметил, что на конец сентября более 70% работ уже выполняется.

Однако пока что деятельность по ликвидации отставания регионов по выполнению национального проекта БКАД в процессе.