ИА «Ореанда-Новости». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России началась разработка вакцины от нового коронавируса из Китая, пишет «Интерфакс».



Попова отметила, когда появляется последовательность инфицирования, учёные немедленно начинают исследования.



Она также напомнила, что на 22 января запланировано заседание Всемирной организации здравоохранения по вопросу относить ли новый вирус к глобальным угрозам. В рабочую группу по этому вопросу входят и эксперты из Роспотребнадзора.