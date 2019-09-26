ИА «Ореанда-Новости» Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) возбудило уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении ветерана СС, латвийского политика Висвалдиса Лациса.

По версии следователей, в 2017 году Лацис переиздал в Риге книгу «Латышский легион в свете истины». В ней он как солдат Латышского добровольческого легиона СС одобрительно высказывается о карательных операциях гитлеровцев на оккупированных территориях Белоруссии, Новгородской, Псковской и Ленинградской областей и оправдывает военные преступления против мирных жителей.

«Лацис намеревался сформировать в обществе представление о непричастности военнослужащих Латышского легиона СС к преступлениям, установленным приговором Международного военного трибунала для того, чтобы вывести Латышский легион СС из-под ответственности норм Трибунала», – разъяснила позицию ведомства официальный представитель СКР Светлана Петренко.