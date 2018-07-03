ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Госдума приняла законопроект о повышении НДС на 2 процента. Налог вырастет с 18-ти до 20-ти процентов.

В первом чтении государственная дума приняла правительственный законопроект об увеличении размера налога на добавленную стоимость (НДС). Налог вырастет уже с первого числа следующего года и составит 20 процентов.

Председатель бюджетного комитета Андрей Макаров прокомментировал эту реформу. Согласно его словам, повышение ставки НДС было взвешенным решением. Благодаря дополнительным денежным средствам в государственном бюджете у государства получится осуществить больше задач, поставленных президентом РФ. Также Макаров поделился результатами переговоров с крупными бизнесменами: согласно его словам, главы крупнейших российских бизнес-организаций также согласны с увеличением размера налога. «И все они заявили, что понимают, что эти два процента являются по существу вкладом бизнеса в развитие страны», - сообщил председатель бюджетного комитета.

У организаций, работающих на государство, в связи с реформой выгода только увеличится. В отличие от самостоятельных компаний, прибыль которых зависит от спроса - она снизится. Также в Правительстве считают, что, например, для тех предприятий, которые работают с зарубежными компаниями и другими странами, осуществляют экспорт товаров и продукции за рубеж, повышение налога также окажется положительным событием, ведь таким организациям НДС компенсируется за счет средств из государственного бюджета. «Например, химическая промышленность», - продолжил Денис Матуров.

НДС введен в России с 1992 года. Максимальный размер, которого достигал налог, составлял 28 процентов. С 1 января 2004 года он опустился до 18 процентов и до сих пор оставался неизменным.

Напомним, что о повышении ставки НДС премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил в середине прошлого месяца. В том же месяце анонсировали повышение пенсионного возраста, снизившего рейтинги президента страны.