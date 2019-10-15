ИА «Ореанда-Новости». В России суд впервые назначил административное наказание за фальшивые новости.

Штраф получило издание «Издательский дом «Момент истины». Об этом сообщает ТАСС.

Суд в Хорошевском районе назначил штраф в размере 200 тысяч рублей сетевому изданию. Его главному редактору придётся выплатить 60 тысяч рублей. Статья, по которой организацию признали виновной, предусматривает наказание за злоупотребление свободой массовой информации.

Разбирательство начало из-за выявления Роскомнадзором видеороликов, которые не соответствовали действительности. Правоохранительные органы потребовали ограничить доступ к сайтам, на которых размещались данные ролики.