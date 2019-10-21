21.10.2019, 19:15
В России не выявлены проблемы с экономикой
ИА «Ореанда-Новости». На заседании Консультативного совета по инвестициям Дмитрий Медведев ответил, что с российской экономике всё в порядке, сообщает издательство «РБК».
В России в 2019 года отмечена низкая инфляция. В то же время в промышленной сфере увеличились объёмы производства, товарооборот растёт. Все экономические показатели находятся в пределах нормы, некоторые даже превысили запланированные данные.
Такие показатели позволяют стране допускать инвестирование других стран в российские экономические процессы, так как дополнительные денежные вложения не смогут разрушить нашу экономику.
В России в 2019 года отмечена низкая инфляция. В то же время в промышленной сфере увеличились объёмы производства, товарооборот растёт. Все экономические показатели находятся в пределах нормы, некоторые даже превысили запланированные данные.
Такие показатели позволяют стране допускать инвестирование других стран в российские экономические процессы, так как дополнительные денежные вложения не смогут разрушить нашу экономику.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии