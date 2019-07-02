ИА «Ореанда-Новости» Комиссия правительства РФ одобрила законопроекты о введении электронных трудовых книжек.

Законопроекты рассмотрят на заседании правительства.

Если инициатива будет принята, то сведения о трудовом стаже, увольнении и т.д. станут представлять в электронной форме.

Что касается бумажных трудовых книжек, то их сохранят для тех работников, кто напишет соответствующее заявление до конца 2020 года.

Остальные сотрудники получат свои трудовые на руки, поскольку работодатель снимет с себя ответственность за их хранение.

Ранее сообщалось, что трудовые книжки россиян оцифровал Пенсионный фонд.