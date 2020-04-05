ИА «Ореанда-Новости». Сенатор Совфеда Пушков выступил с критикой американского рейтинга готовности стран к эпидемии. Он отметил, что на первых двух местах оказались США и Великобритания.

Алексей Пушков заявил, что лидеры рейтинга от Института Хопкинса ясно дают понять, что «кто заказывает индекс, тот его и «танцует». Также он отметил, что «в виртуальной пропагандисткой реальности всё выглядит иначе», чем обстоит в реальности.

Также на данный рейтинг отреагировал политолог и историк Владимир Корнилов. Он опубликовал список в Twitter и поинтересовался, почему американцы не показывают этот индекс коронавирусу.