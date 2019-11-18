18.11.2019, 20:19
В России оценили ущерб от коррупции за 9 месяцев 2019 года
ИА «Ореанда-Новости». В России оценили ущерб от коррупции за 9 месяцев 2019 года в 102 миллиарда рублей. Информация об этом была опубликована в журнале «Полиция России».
Причём, заместитель начальника по борьбе с коррупцией ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Севастьянов отметил, что озвученная сумма была определена только по завершённым уголовным делам.
За первое полугодие 2019 года было совершено около 18,5 тысяч уголовных преступлений по статье о коррупции, из них 5,5 тысяч преступлений были отнесены к крупному или особо крупному размеру. Возмещённый ущерб за первые полгода составил 27 миллиардов рублей.
Причём, заместитель начальника по борьбе с коррупцией ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Севастьянов отметил, что озвученная сумма была определена только по завершённым уголовным делам.
За первое полугодие 2019 года было совершено около 18,5 тысяч уголовных преступлений по статье о коррупции, из них 5,5 тысяч преступлений были отнесены к крупному или особо крупному размеру. Возмещённый ущерб за первые полгода составил 27 миллиардов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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