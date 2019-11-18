Причём, заместитель начальника по борьбе с коррупцией ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Севастьянов отметил, что озвученная сумма была определенаЗа первое полугодие 2019 года было совершено около 18,5 тысяч уголовных преступлений по статье о коррупции, из них 5,5 тысяч преступлений были отнесены к крупному или особо крупному размеру.



