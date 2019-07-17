ИА "Ореанда-Новости" Депутаты Государственной Думы Российской Федерации планируют рассмотреть законопроект, в случае принятия которого изменятся условия для фермеров, реализующих свою сельскохозяйственную продукцию на рынках розничной торговли. Это будет уже второе чтение данного законопроекта.

Комитет Государственной Думы России по экономической политике, помимо закона о розничных рынках, внесёт изменения и в Трудовой кодекс Российской Федерации. Согласно действующему государственному законодательству, в настоящее время фермер может продать свой товар на розничных рынках только при наличии у него карточки продавца. Этот документ выдаётся при заключении договора, регламентирующего предоставление торгового места на рынке. Для того, чтобы оформить карточку продавца, у фермера уходит много времени. Кроме того, это требует дополнительных финансовых расходов. Фермеры, особенно начинающие, предпочитают не заниматься сбытом собственной продукции самостоятельно, а оставлять это дело перекупщикам, которые, в конечном итоге, устанавливают на рынках собственную, часто завышенную, цену. Вся эта информация указана в пояснительной записке к вышеуказанному законопроекту.

Самарские депутаты, чтобы облегчить труд отечественных фермеров, предложили исключить из обязательств наличие фотографии в личной нагрудной карточке продавца на розничных рынках. Это послабление коснётся глав и членов крестьянских хозяйств, которые занимаются сбытом сельскохозяйственной продукции на розничных рынках.

Кроме того, согласно законопроекту, при проверке соответствующими органами, продавцу достаточно будет предъявить оригинал или копию договора о предоставлении торгового места и паспорт.  