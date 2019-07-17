Это будет уже второе чтение данного законопроекта.

Комитет Государственной Думы России по экономической политике, помимо закона о розничных рынках, внесёт изменения и в Трудовой кодекс Российской Федерации. Согласно действующему государственному законодательству, в настоящее время фермер может продать свой товар на розничных рынках только при наличии у него карточки продавца. Этот документ выдаётся при заключении договора, регламентирующего предоставление торгового места на рынке. Для того, чтобы оформить карточку продавца, у фермера уходит много времени. Кроме того, это требует дополнительных финансовых расходов. Фермеры, особенно начинающие, предпочитают не заниматься сбытом собственной продукции самостоятельно, а оставлять это дело перекупщикам, которые, в конечном итоге, устанавливают на рынках собственную, часто завышенную, цену. Вся эта информация указана в пояснительной записке к вышеуказанному законопроекту.

Самарские депутаты, чтобы облегчить труд отечественных фермеров, предложили исключить из обязательств наличие фотографии в личной нагрудной карточке продавца на розничных рынках. Это послабление коснётся глав и членов крестьянских хозяйств, которые занимаются сбытом сельскохозяйственной продукции на розничных рынках.

Кроме того, согласно законопроекту, при проверке соответствующими органами, продавцу достаточно будет предъявить оригинал или копию договора о предоставлении торгового места и паспорт.