ИА «Ореанда-Новости». В России появится единая модель для повышения квалификации педагогов.

У российских преподавателей появятся новые платформы для повышения квалификации. Теперь сотрудники образовательных учреждений смогут развиваться на стажировочных площадках, которые объединятся в одну систему. Инициативу выдвинули в Министерстве просвещения России.

По мнению авторов идеи создания платформы, единая модель поможет сделать повышение квалификации более понятным и «собранным» в одном месте. На разных площадках педагоги смогут улучшать свои навыки в разных областях, совершенствовать свои компетенции и оттачивать профессионализм. Им будет доступен широкий набор программ, из которых учителя смогут выбрать ту, что им необходима.