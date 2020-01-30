ИА «Ореанда-Новости». Президент РФ поручил подготовить проект по патриотическому воспитанию граждан.

Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку и представление федерального проекта, который получил название «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Федеральный проект будет реализован в рамках национального проекта «Образование». Поручение Путина доступно на сайте Кремля.

Подготовка и представление проекта поручено Министерству просвещения РФ. Федеральный проект, должен быть представлен до первого марта.

Данный федеральный проект предусматривает меры и нормы, которые помогут воспитать в гражданах патриотизм. Речь идёт о различных выставках, посвящённых юбилейным датам и событиям в истории, касающихся страны, проведение оцифровки контента и других мер.