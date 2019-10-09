ИА «Ореанда-Новости». К росту цен на бутилированную воду могут привести новые правила маркировки.

Такую информацию сообщило издание «Известия». Помимо проблемы с маркировкой, могут возникнуть сбои в поставке продукта из зарубежья.

Теперь коды на бутылках будут проверять на таможне, что значит, что маркировать продукцию придётся до пересечения ею границы страны. «Опора России» прогнозирует отказ зарубежных производителей менять процесс производства из-за российских нововведений.

Кроме того, организация полагает, что предполагаемые затраты составят несколько десятков миллионов рублей. Это, несомненно, приведёт негативным изменениям в стоимости импортной воды.

Тем временем Министерство промышленности и торговли заявило, что изменения в правилах на ценах никак не отразятся. Такие изменения должны помочь отличить фальсифицированную воду от легального товара.