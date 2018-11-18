ИА «Ореанда-Новости». Специалисты Росстата опубликовали список продуктов, которые больше всего подорожали за прошедшую неделю. Больше всего в цене поднялись овощи, крупы и хлеб.



Возглавили рейтинг «дорогих» овощей огурцы, которые подорожали на 7,6%, и помидоры, цены на которые выросли на 6,5%. Отмечается, что цены на эти популярные овощи растут уже не первую неделю. Так, за последние пару недель огурцы стали дороже почти на 23%, помидоры — почти на 14%. При этом в ведомстве отмечают, что это не предел и цены еще вырастут. Сейчас стоимость этих овощей составляет только половину той, которая была в декабре прошлого года.



Замыкает тройку лидеров по повышению цены репчатый лук. Он уже сейчас стоит дороже на 6,4%, чем в прошлом году. При этом аналитики уверены, что цена на него вырастет ещё в разы. Кроме того, отмечается, что дорожать стали и другие овощи – капуста и картофель.



Кроме того, по данным Росстата, стали подниматься цены на пшено и кур, а также на муку, хлеб, сардельки, колбасу, молоко и сыр. При этом цены на мясо, сметану, масло, творог и яйца практически не изменились. Отмечается, что снижается стоимость яблок и подсолнечного масла. Глава аналитического отдела Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин рассказал «Российской газете», что такое поведение цен на овощи связано с сезонностью.



По его словам, помидоры и огурцы выращивают в основном в теплицах, получается, что около 40% затрат на их производство приходится на отопление. А так как становится холоднее, то и затраты возрастают, а стоимость повышается. Эксперт отметил, что скоро к «дорогим» овощам можно будет добавить и морковь – цена на неё пойдет вверх.



Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что россияне стали больше тратить, потому что стали больше зарабатывать. По его мнению, такая финансовая модель говорит о появившейся у граждан уверенности. Однако это заявление подверглось критике – люди уверены, что стали больше тратить, потому что цены стали выше.