ИА «Ореанда-Новости». Больше половины россиян старше 30 лет страдают от лишнего веса и ожирения, пишет РБК со ссылкой на Роспотребнадзор.



Отмечается, что в Европе этим недугом страдают от 15 до 20% взрослых. Эксперты напоминают, что спутниками лишнего веса являются заболевания сердца, диабет и онкология. Кроме того, ожирение сокращает продолжительность жизни человека в среднем на 3-5 лет.



В ведомстве отметили, что увеличение количества тех, кто страдает от ожирения, прежде всего связан с культурой питания. Роспотребнадзор рекомендует исключить фастфуд, увеличить физнагрузки, ввести сбалансированное меню в школах и на предприятиях.