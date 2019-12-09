Он также предлагает тех, кто похитит бюджетные средства, сажать сроком до 25 лет. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости.Кабанов также сказал о том, что досрочно освобождать коррупционеров нужно лишь в том случае, если они смогут возместить ущерб полностью.Кабанов отмечает, что коррупция сегодня угрожает национальной безопасности и экономике России. Кроме того, он говорит о том, что у россиян возникают претензии, когда они не понимают, на что бюджетные деньги тратятся. Поэтому, по его словам, нужно сделать систему более прозрачной.