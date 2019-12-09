09.12.2019, 10:34
В России появилось предложение приравнять к госизмене хищение бюджета
ИА «Ореанда-Новости». Главой "Национального антикоррупционного комитета" Кириллом Кабановым выдвинуто предложение о приравнивании к государственной измене хищение средств бюджета. Он также предлагает тех, кто похитит бюджетные средства, сажать сроком до 25 лет. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости.
Общественником сказано о необходимости ужесточения в данном случае уголовного законодательства. По его словам, сейчас за хищение бюджетных средств необходимо назначать ответственность и приравнивать его к измене родине.
Кабанов также сказал о том, что досрочно освобождать коррупционеров нужно лишь в том случае, если они смогут возместить ущерб полностью.
Кабанов отмечает, что коррупция сегодня угрожает национальной безопасности и экономике России. Кроме того, он говорит о том, что у россиян возникают претензии, когда они не понимают, на что бюджетные деньги тратятся. Поэтому, по его словам, нужно сделать систему более прозрачной.
Общественником сказано о необходимости ужесточения в данном случае уголовного законодательства. По его словам, сейчас за хищение бюджетных средств необходимо назначать ответственность и приравнивать его к измене родине.
Кабанов также сказал о том, что досрочно освобождать коррупционеров нужно лишь в том случае, если они смогут возместить ущерб полностью.
Кабанов отмечает, что коррупция сегодня угрожает национальной безопасности и экономике России. Кроме того, он говорит о том, что у россиян возникают претензии, когда они не понимают, на что бюджетные деньги тратятся. Поэтому, по его словам, нужно сделать систему более прозрачной.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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