ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал указ, которым в России вводится звание «Заслуженный географ России», пишет RT.



В указе сказано, что это звание могут получить высокопрофессиональные специалисты в области географии за личные заслуги в совершении географических открытий, а также в проведении экспедиций и исследований, которые помогли получить важные сведения в географии. Звание смогут получить те, кто имеет 20 лет профессионального стажа.



Ранее президент поручил правительству установить 18 августа День географа.