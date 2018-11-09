ИА «Ореанда-Новости». В ближайшее время в России появится новая профессия – цифровой куратор. Эта профессия станет официальной в нашей стране, ранее она существовала лишь формально. Уже разработан профессиональный стандарт для работников, занимающих должность цифрового куратора.

По сути, цифровой куратор – это консультант в сфере цифровой грамотности. Их функция – обучать людей пользоваться цифровыми ресурсами. В первую очередь речь идёт об обучении пенсионеров пользоваться такими цифровыми службами, как электронные способы осуществления платежей и денежных переводов. Например, консультант будет обучать пожилых людей, слабо знакомых с техникой и интернетом, осуществлять коммунальные платежи. Также консультант обучит людей вести документооборот в электронном виде и многому другому.

Совет по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения разработал на базе ВНИИ труда, совместно с Российским обществом «Знание» профессиональный стандарт для цифровых консультантов.

Любовь Духанина, заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы, а также председатель РО «Знание» отметила, что их организация запрашивала у ВЦИОМ проведение соцопроса, результаты которого показали, что в России существует запрос на такую профессию.

Уже ориентировочно к середине декабря планируется создать специализированные площадки, где будут проходить профессиональное обучение специалисты "цифровые кураторы".

Профстандарт для этих сотрудников уже утверждён приказом Министерством труда России и находится сейчас на регистрации в Министерстве юстиции.

Ранее Роскачество выяснило, какие мобильные приложения для поиска работы лучшие, а какие – небезопасные. Всего оценили 27 популярных приложений, их тестировали по 89 критериям.

Заместитель руководителя Российской системы качества Илья Лоевский отметил, что по стандарту требований к мобильным приложениям, разработанным Роскачеством, любые данные должны передаваться мобильным приложением с использованием алгоритмов шифрования.

По всем показателям тройкой лидеров стали HeadHunter, SuperJob и Зарплата.ру.