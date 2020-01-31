Город начали проектировать и строить ещё в 2012 году. На него было выделено 73 миллиарда рублей компанией Askona Life Group, собственником которой является Роман Ершов. В настоящее время поселение зарегистрировано как посёлок. Позже планируется присвоить ему статус города.По предварительным данным, в Доброграде будут проживать примерно 47 тысяч человек.В декабре 2019 года Минэкономразвитием была принята заявка на создание особой экономической зоны в Доброграде. Если от ведомства придёт отказ, то Ершов планирует создать в частном городе дата-центры.