31.01.2020, 21:42
В России появится первый частный город
ИА «Ореанда-Новости». В России планируется построить первый частный город. Он будет называться Доброград и располагаться во Владимирской области.
Город начали проектировать и строить ещё в 2012 году. На него было выделено 73 миллиарда рублей компанией Askona Life Group, собственником которой является Роман Ершов. В настоящее время поселение зарегистрировано как посёлок. Позже планируется присвоить ему статус города. Строительство будет закончено к 2034 году. По предварительным данным, в Доброграде будут проживать примерно 47 тысяч человек. В настоящее время в частном городе живёт 290 семей, включая работников строительной компании.
В декабре 2019 года Минэкономразвитием была принята заявка на создание особой экономической зоны в Доброграде. Если от ведомства придёт отказ, то Ершов планирует создать в частном городе дата-центры.
Город начали проектировать и строить ещё в 2012 году. На него было выделено 73 миллиарда рублей компанией Askona Life Group, собственником которой является Роман Ершов. В настоящее время поселение зарегистрировано как посёлок. Позже планируется присвоить ему статус города. Строительство будет закончено к 2034 году. По предварительным данным, в Доброграде будут проживать примерно 47 тысяч человек. В настоящее время в частном городе живёт 290 семей, включая работников строительной компании.
В декабре 2019 года Минэкономразвитием была принята заявка на создание особой экономической зоны в Доброграде. Если от ведомства придёт отказ, то Ершов планирует создать в частном городе дата-центры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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