ИА «Ореанда-Новости» Соответствующее предложение направил в Министерство промышленности и торговли Роспотребнадзор.

Таким образом чиновники планируют вести борьбу с производителями и продавцами контрафактной минералки.

На сегодняшний день в России в рамках эксперимента подлежат маркировке следующие товары: табачные изделия, парфюм, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности.

При маркировке на упаковку товара наносится специальный код в формате Data Matrix. Он содержит подробную информацию о продукте, включая его наименование, производителя, дату, время и место выпуска.

Оператором системы маркировки является Центр развития перспективных технологий.