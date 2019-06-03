Добавить дополнительные дни к оплачиваемому отпуску гораздо эффективнее и продуктивнее, посчитали в агентстве.По словам сопредседателя экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергея Журавского, введение такого решения в стране поможет россиянам увеличить свои денежные доходы. Проведённый агентством опрос показал, что само население страны начинает уставать от длительных и частых выходных, ведь россиянам приходится тратить на отдых свои сбережения, хотя многие граждане согласились бы работать в это время.Выходом из такой ситуации, эксперт видит в увеличении продолжительности отпуска за счёт сокращения длительных и частых выходных.По его мнению, в первую очередь необходимо "урезать" новогодние и майские каникулы как самые длительные в России.В среду всё рабочее население России ожидает выходной день, а накануне будет объявлен сокращённый рабочий день. 13 и 14 июня вновь будут рабочими днями.Напомним, что всего в текущем году российское правительство утвердило 247 рабочих дней (или 1970 часов) и 118 выходных дней при пятидневной рабочей неделе. Все праздничные и выходные дни с учётом их переноса отражены в производственном календаре на 2019 год.