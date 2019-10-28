ИА "Ореанда-Новости" Один из руководителей крупного винодельческого завода выступил с инициативой создать на территории Российской Федерации рейтинг вин отечественного производства. По мнению Алексея Пугачёва, российские вина незаслуженно забыты рестораторами.

Генеральный директор акционерного общества «Завод шампанских вин» «Новый свет» Алексей Пугачёв в ходе проведения IX Всероссийского саммита виноделов заявил, что отечественные вина не уступают по качеству зарубежным образцам, однако, в ресторанах их традиционно принято помечать в конце меню мелкими буквами. Винодел не согласен с такой сложившейся ситуацией, но считает, что отечественные и иностранные вина должны быть представлены посетителю в равной степени.

Пугачёв предложил исправить сложившуюся ситуацию введением своеобразного рейтинга российских вин. Этот список должен быть открытым и находиться в свободном для покупателей вин доступе. В настоящее время винодельческим предприятиям трудно заявить о своей продукции, заявил Пугачёв, причина кроется в запрете рекламы вина на российском телевидении. Поэтому в стране сложилась такая ситуация, что на рынок выпускают хорошие, качественные вина, а население о них не информировано должным образом. Это приводит к тому, что россияне делают выбор в пользу зарубежных вин.

Генеральный директор «Нового света» также отметил, что в настоящее время готовится закон, регламентирующий деятельность виноградарства и виноделия. Особенностью закона станет предоставление приоритета отечественному производителю – это будет поддерживаться на государственном уровне, заключил Алексей Пугачёв.

Напомним, что IX Всероссийский саммит виноделов состоялся в минувшие выходные на территории крымского города Ялта.