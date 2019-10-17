Большинство жалоб. По мнению специалистов Роструда, в этом случае оспорить незаконное увольнение будет проблематично.В 2018 году был введёнпо причине наступления пенсии. За такое нарушение, ав должности. Кроме этого, незаконно уволенному предпенсионеру положено возмещение среднего заработка за время вынужденного прогула и выплата компенсации за моральный ущерб.