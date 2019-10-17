17.10.2019, 23:57
В России предпенсионеры жалуются на увольнения
ИА «Ореанда-Новости». Более 400 предпенсионеров пожаловались в Роструд России на незаконное увольнение с мест работы с начала 2019 года.
Большинство жалоб основано на «просьбе» работодателя оставить занимаемую должность. Официальная причина увольнения, указанная в трудовых документах, не нарушает законодательство РФ. По мнению специалистов Роструда, в этом случае оспорить незаконное увольнение будет проблематично. Число работающих предпенсионеров с начала года уменьшилось на 8,5%.
В 2018 году был введён Закон, который запрещает увольнение работников предпенсионного возраста по причине наступления пенсии. За такое нарушение организациям грозит штраф 200 тысяч рублей, а уволенных работников восстановят в должности. Кроме этого, незаконно уволенному предпенсионеру положено возмещение среднего заработка за время вынужденного прогула и выплата компенсации за моральный ущерб.
Большинство жалоб основано на «просьбе» работодателя оставить занимаемую должность. Официальная причина увольнения, указанная в трудовых документах, не нарушает законодательство РФ. По мнению специалистов Роструда, в этом случае оспорить незаконное увольнение будет проблематично. Число работающих предпенсионеров с начала года уменьшилось на 8,5%.
В 2018 году был введён Закон, который запрещает увольнение работников предпенсионного возраста по причине наступления пенсии. За такое нарушение организациям грозит штраф 200 тысяч рублей, а уволенных работников восстановят в должности. Кроме этого, незаконно уволенному предпенсионеру положено возмещение среднего заработка за время вынужденного прогула и выплата компенсации за моральный ущерб.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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