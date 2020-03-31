ИА «Ореанда-Новости». В РФ намерены временно остановить торжественную регистрацию браков. Соответствующее поручение дали в правительстве России. Причиной новых ограничений стала пандемия коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В правительстве поручили Министерству юстиции и регионам проработать данный вопрос и при возможности обеспечить предоставление государственной услуги по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.

Инициатива приостановить регистрацию браков принадлежит Минюсту. В ведомстве порекомендовали перенести уже запланированные даты регистрации на более поздний срок. Если нет возможности перенести дату свадьбы, то на церемонии регистрации должны присутствовать лишь молодожёны без гостей и свидетелей.