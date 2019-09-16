ИА «Ореанда-Новости». Минтруд собирается обсудить эксперимент по введению в стране четырёхдневной рабочей недели, пишут «Известия».



Пока речь идёт только о предприятиях, которые входят в проект по повышению производительности. В список попали предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.



Замглавы Минэкономразвития Пётр Засельский отметил, что работники 30-40% своего времени ничего не делают. Чиновник пояснил, что сейчас задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы сотрудники смогли делать его более продуктивным.