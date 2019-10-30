По словам Макарова, институт сейчас занят изучением терагерцового диапазона. Там пытаются создать досмотровый комплекс, который позволит скрытно от всех найти вещества и оружие, которые пытаются пронести куда-либо.Специалист заявил, что подобные комплексы уже установлены на вокзалах и аэропортах, но в них используется рентгеновское излучение, влияющее на человека. Создаваемый комплекс, по словам Макарова, на людей практически не влияет. Отличается он от остальных комплексов досмотра также большей дальностью действия.