30.10.2019, 09:57
В России работают над комплексом, который будет предназначен для скрытной проверки людей в аэропортах
ИА «Ореанда-Новости»Кирилл Макаров, возглавляющий "НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи", заявил, что разрабатываемый комплекс досмотра позволит скрытно проверять людей, находящихся в аэропортах. Комплекс, который сегодня создаётся, не будет использовать рентгеновское излучение.
По словам Макарова, институт сейчас занят изучением терагерцового диапазона. Там пытаются создать досмотровый комплекс, который позволит скрытно от всех найти вещества и оружие, которые пытаются пронести куда-либо.
Специалист заявил, что подобные комплексы уже установлены на вокзалах и аэропортах, но в них используется рентгеновское излучение, влияющее на человека. Создаваемый комплекс, по словам Макарова, на людей практически не влияет. Отличается он от остальных комплексов досмотра также большей дальностью действия.
По словам Макарова, институт сейчас занят изучением терагерцового диапазона. Там пытаются создать досмотровый комплекс, который позволит скрытно от всех найти вещества и оружие, которые пытаются пронести куда-либо.
Специалист заявил, что подобные комплексы уже установлены на вокзалах и аэропортах, но в них используется рентгеновское излучение, влияющее на человека. Создаваемый комплекс, по словам Макарова, на людей практически не влияет. Отличается он от остальных комплексов досмотра также большей дальностью действия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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