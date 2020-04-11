11.04.2020, 16:43
В России расширили перечень пострадавших от коронавируса сфер экономики
ИА «Ореанда-Новости». Российский кабмин решил расширить список отраслей экономики, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, пишет RT.
Так, перечень дополнили кинотеатры и стоматологии.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали от коронавируса. В частности, в него вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность, гостиничный бизнес, физкультурно-оздоровительная деятельность, общепит.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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