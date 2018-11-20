ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет России назвал число детей, погибших от рук преступников в 2018 году. По данным ведомства, за девять месяцев текущего года жертвами преступлений стали 917 несовершеннолетних. Чаще всего жертвами каких-либо противоправных действий становились подростки – среди них больше всего потерпевших. Информация сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Всего за девять месяцев текущего года 917 детей погибло от преступных посягательств», — говорится в сообщении ведомства.

Всего представителями Следственного комитета за это время было возбуждено 15 тысяч 492 уголовных дела, которые связаны с какими-либо преступлениями против несовершеннолетних. Потерпевшими по этим делам было признано 11 675 человек несовершеннолетнего возраста. По информации следователей, чаще всего преступления в текущем году совершались в отношении подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Таких случаев – 5 225. На втором месте по численности потерпевших идёт возрастная группа от 11 до 14 лет – признано 3 640 детей потерпевшими по уголовным делам. В возрасте от 6 до 10 лет – 1 647 потерпевших, от года до 5 лет – 789, в возрасте до года – 374.

В ведомстве считают, то одним из важнейших факторов реабилитации ребёнка в этом случае является не просто расследование уголовного дела и раскрытие преступления, а оказание помощи, в том числе и психологической, чтобы несовершеннолетний в дальнейшем мог жить без страха.

"В ведомстве понимают, насколько важен деликатный подход к ребёнку, оказавшемуся жертвой или свидетелем насилия. Важно не просто расследовать преступление, но и помочь ребенку пережить трагедию и в дальнейшем жить полноценно, без страха. Поэтому руководство СК России, понимая новые вызовы времени, приняло решение о создании в ведомстве штатных единиц детских психологов", — говорится в сообщении ведомства.

20 ноября, во вторник, в стране отмечают Всемирный день ребёнка. Впервые празднование было введено в 1954 году Генеральной Ассамблеей ООН как день мирового братства и понимания проблем детей. 20 ноября были приняты Декларация и Конвенция о правах ребёнка, именно поэтому было решено ввести практику празднования дня ребёнка 20 ноября.