ИА «Ореанда-Новости». С 3 августа пошлины на биометрические заграничные паспорта и водительские удостоверения будут стоить дороже, так как выросли госпошлины. Рассказываем насколько выросла стоимость изготовления документов нового поколения.



В июле закон об увеличении сбора за выдачу документов с электронным чипом подписал президент Владимир Путин, с сегодняшнего дня он вступает в законную силу – спустя месяц после его официального опубликования.

За биометрический паспорт теперь нужно будет заплатить пять тысяч, вместо прежних трёх с половиной, для детей до 14 лет сумма поднялась на тысячу – с полутора тысяч рублей до двух с половиной.

Водительские права нового поколения стоят три тысячи рублей, вместо прежних двух тысяч. Столько нужно будет отдать в случае его потери или порчи. Документ о регистрации транспортного средства нового образца на пластиковой основе – полторы тысячи рублей, вместо 500 рублей.

Такое повышение государственных пошлин объяснили ростом затрат на госуслуги по выдаче документов, которые выплачиваются из федерального бюджета. С повышением пошлин расходы на изготовление документов с микрочипом вырастут в среднем на тысячу рублей.

По мнению властей, такие размеры государственных пошлин позволят компенсировать затраты бюджета более, чем на 42 процента от реальных затрат Министерства внутренних дел при изготовлении этих документов.

Сумма компенсации одной госуслуги от граждан составит не более 1054, 39 рублей. Это позволит получать ежегодный доход в федеральный бюджет – ориентировочная сумма годового поступления порядка 42,3 миллиардов рублей.

Однако изменения не касаются документов старого образца. Скидки, которые действовали в случае оплаты стоимости изготовления документов через сайт государственных услуг, также остаются.

Это не единственные изменения, которые ждут россиян в августе. Так, в этом месяце в среднем на 200 рублей поднимут размер пенсий для работающих пенсионеров. Сказать точную сумму нельзя, так как у каждого человека размер пенсии исчисляется индивидуально и зависит от зарплаты. В зависимости от суммы зарплаты работодатель платит в пенсионный фонд страховой взнос. Но максимальная прибавка не будет выше 235 рублей 74 копеек.