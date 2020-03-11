ИА «Ореанда-Новости» . Специальный отдел по кораблестроению, модернизации и ремонту водных судов российского ВМФ будет создан при главном командовании вооружённых сил РФ. О создании нового центра сообщил замглавы министерства обороны государства Алексей Криворучко.

Формирование центра управления кораблестроения обеспечит усовершенствование порядка создания и модернизации флота, позволит не допустить увеличения стоимости и сроков выполнения госконтрактов ВМФ, а также обеспечит антикоррупционную деятельность внутри органа.

Кроме того, специалисты центра будут оптимизировать корабли, их боеприпасы и боевое управление. По словам заместителя министра, сейчас проводится профессиональная подготовка и переподготовка кадров для выполнения основных задач нового центра.