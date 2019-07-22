ИА "Ореанда-Новости" У американской компании под названием Tesla, курированием которой занят предприниматель и известный инвестор Илон Маск, на российском рынке появился конкурент. Речь идёт о создании в стране грузовика, работающего от электрической тяги.

Недавно СМИ опубликовали информацию о том, что электроприводной тягач Semi, работающий без присутствия пилота, начал проходить испытания в поле. Его разработка началась ещё два года назад.

В России заняться разработкой собственного электрического грузовика намерены сотрудники дизайн-студии Артемия Лебедева. У новой модели есть даже название – «Грузовикус». В настоящий момент дизайн-студия разработала концепт, благодаря которому можно увидеть, как будет выглядеть грузовик внешне. «Машина будущего», по словам разработчиков, не будет уступать конкурентам – она будет оснащена компьютерным зрением и функцией автопилота. Концептом не случайно занялись дизайнеры – внешний вид грузовика, действительно, выглядит современно и необычно. Расход энергии снизят специально установленные экраны, они же приведут к увеличению запаса хода. Таким образом, конструкторы максимально улучшат аэродинамические свойства «Грузовикуса». Новшеством российского грузовика станет также функция смывания грязи с контейнеров. Это станет возможным опять таки благодаря специальным экранам. Для этого грузовику даже не надо будет останавливать движение.

Что касается других технических характеристик, то российский грузовик сможет работать на заряде от аккумулятора около двухсот километров. К примеру, у вышеупомянутого Semi один заряд аккумулятора даёт в четыре раза больше хода – восемьсот километров.

Стоит отметить, что у Tesla, кроме российского конкурента, есть ещё конкурент из Швеции. Volvo Tracks создаёт автопилотируемый тягач под названием Vera.