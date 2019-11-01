



Сравнение российских диагнозов было проведено иностранными медицинскими работниками в соответствии с Медицинской классификацией болезней 10 созыва. Таким образом выяснилось, чтоПо мнению иностранных врачей,. Они являются последствием, которое необходимо изучить и выявить основную проблему. АВ других странах лечение не назначается отдельным препаратом. Человека, который жалуется на ВСд направляют к другим врачам: неврологу, кардиологу и гастроэнтерологу.