01.11.2019, 01:17
В России ставят диагнозы, которых не существует в международной практике
ИА «Ореанда-Новости». Российские врачи ставят на практике диагнозы, которых не существует в международной практике, сообщает издательство «NEWS.RU».
Сравнение российских диагнозов было проведено иностранными медицинскими работниками в соответствии с Медицинской классификацией болезней 10 созыва. Таким образом выяснилось, что врачи в России указывают 4 неточных диагноза: тонус матки, вегето-сосудистая дистония, иммунодефицит и дисбактериоз.
По мнению иностранных врачей, тонус матки, иммунодефицит и дисбактериоз не являются самостоятельными заболеваниями. Они являются последствием, которое необходимо изучить и выявить основную проблему. А вегето-сосудистую дистонию, по международному классификатору, правильно рассматривать как симптомы нарушения нервной системы и сосудов. В других странах лечение не назначается отдельным препаратом. Человека, который жалуется на ВСд направляют к другим врачам: неврологу, кардиологу и гастроэнтерологу.
Сравнение российских диагнозов было проведено иностранными медицинскими работниками в соответствии с Медицинской классификацией болезней 10 созыва. Таким образом выяснилось, что врачи в России указывают 4 неточных диагноза: тонус матки, вегето-сосудистая дистония, иммунодефицит и дисбактериоз.
По мнению иностранных врачей, тонус матки, иммунодефицит и дисбактериоз не являются самостоятельными заболеваниями. Они являются последствием, которое необходимо изучить и выявить основную проблему. А вегето-сосудистую дистонию, по международному классификатору, правильно рассматривать как симптомы нарушения нервной системы и сосудов. В других странах лечение не назначается отдельным препаратом. Человека, который жалуется на ВСд направляют к другим врачам: неврологу, кардиологу и гастроэнтерологу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии