Специалисты в области онкологии опубликовали результаты своего исследования, согласно которому остановить распространение раковой опухоли в лёгких человека стало реальностью.

Основная суть сенсационного открытия заключается в том, что определённый вид белка способен воздействовать на нейрорецепторы, что приводит, в свою очередь, к уничтожению раковых клеток. Российские онкологи провели эксперимент, в ходе которого в качестве такого белка выступило соединение под названием Lynx1. Оно представляет собой модификацию белка, способную растворяться в воде. Исследователи пришли к выводу, что этот белок можно использовать в будущем при изготовлении лекарственных средств, направленных на борьбу с раком лёгких.

Особенностью этого нового метода является тот факт, что с помощью этого водорастворимого белка возможно уничтожить только нейрорецепторы типа никотина или ацетилхолина. Следует отметить, что именно эти вещества приводят к образованию у человека клеток, ответственных за злокачественные опухоли в организме. Исследование, проведённое российскими учёными-онкологами, доказало, что возможно разрушить вышеперечисленные рецепторы.

Исследователи надеются, что проведённый эксперимент станет в будущем решающим шагом на пути создания нового лекарства, применения которого помогло бы человеку справиться с этим недугом. Такая опасная форма рака как карцинома лёгких, по мнению онкологов, будет побеждена в ближайшее время.