ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Росстата сообщили, что начиная с 2016 года количество государственных компаний в стране уменьшилось на 9 %, а число предприятий с государственным участием – на 30 %.

По состоянию на 1 января 2019 года общее количество хозяйствующих субъектов в государственной собственности составило 59,6 тысячи, в то время как в 2016-м их насчитывалось 65,5 тысячи.

По данным статистического ведомства, заметнее всего сокращение в сфере обрабатывающей промышленности (госкомпаний стало меньше в три раза), в сфере оптовой и розничной торговли и ремонта (на 42,7 %), в строительстве (на 33,5 %), а также в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства, здравоохранения и социальных услуг. В то же время количество государственных компаний по производству и распределению газа, электричества и воды увеличилось на 27 %.