ИА «Ореанда-Новости». 25 апреля Минюст РФ зарегистрировал несколько приказов Минздрава о новом порядке прохождения профосмотров и диспансеризации, рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Теперь для работников от 18 лет профосмотры проводятся ежегодно, а с 40 лет вводится ежегодная диспансеризация. Также дополнительная диспансеризация вводится для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, добавила Скворцова.

В регионах Минздравы должны разместить на сайтах перечни медорганизаций, которые могут осуществить пакет профилактических мероприятий. Министр отметила, что sms о диспансеризации положительно оценивают граждане, и 60 процентов оповещённого населения проходят её в течение двух месяцев.