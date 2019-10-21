21.10.2019, 18:53
В России увеличилось количество долларовых миллиардеров
ИА «Ореанда-Новости». В России увеличилось количество долларовых миллиардеров на 30%, сообщает издательство «RT. На русском».
В первом полугодии 2019 года число долларовых миллиардеров выросло на 36 человек. Теперь их количество достигает 110 человек. Долларовых миллионеров в России тоже стало больше. Их численность увеличилась на 74 тысячи человек и составляет 246 тысяч россиян.
Доход богатых слоёв населения также вырос на 37% по сравнению с первым полугодием за 2018 год. А самым богатым человеком в России признали совладельца компании «Новатэк» Леонида Михельсона в рейтинге долларовых миллиардеров по всему миру.
В первом полугодии 2019 года число долларовых миллиардеров выросло на 36 человек. Теперь их количество достигает 110 человек. Долларовых миллионеров в России тоже стало больше. Их численность увеличилась на 74 тысячи человек и составляет 246 тысяч россиян.
Доход богатых слоёв населения также вырос на 37% по сравнению с первым полугодием за 2018 год. А самым богатым человеком в России признали совладельца компании «Новатэк» Леонида Михельсона в рейтинге долларовых миллиардеров по всему миру.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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