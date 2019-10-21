В первом полугодии 2019 года число долларовых миллиардеровТеперь их количествоДолларовых миллионеров в России тоже стало больше. Их численность увеличилась на 74 тысячи человек и составляет 246 тысяч россиян.А самым богатым человеком в России признали совладельца компании «Новатэк» Леонида Михельсона в рейтинге долларовых миллиардеров по всему миру.