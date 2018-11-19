Так, согласно документу, минимальный размер пособия для безработных составит 1,5 тысячи рублей, а максимальный – восемь тысяч рублей. При этом для людей предпенсионного возраста максимальный размер пособия по безработице увеличат до 11280 рублей.. Прожиточный минимум в текущем году составил 10,4 тысячи рублей, для трудоспособного населения – 11,2 рублей, для пенсионеров – 8,5 тысяч рублей, и для детей – 10,3 тысячи рублей.. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, новый состав корзины будут формировать с учётом пожеланий специалистов по изменению продуктового набора. Кроме того, учтут также и международную практику. Отмечается, что потребительская корзина граждан станет здоровее. Так,В начале ноября потребовал изменить потребительскую корзину и поднять прожиточный минимум депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко. Он известен тем, что в течение месяца пытается прожить на 3,5 тысячи рублей. Именно эта сумма равно стоимость потребительской корзины сегодня. По мнению парламентария, поднять прожиточный минимум нужно хотя бы в три раза, только тогда людям хватит на настоящие молочные продукты, овощи и мясо. По словам депутата, за три недели такой диеты он похудел на 6 килограммов. Такой эксперимент стал следствием спора, который возник у Бондаренко с уже бывшим министром занятости Саратовской области Натальей Соколовой. Она настаивала, что 3,5 тысячи рублей вполне хватит для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей».