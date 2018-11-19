19.11.2018, 19:54
В России в два раза увеличили пособие по безработице
ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о минимальном и максимальном размере пособий по безработице в следующем году. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.
Так, согласно документу, минимальный размер пособия для безработных составит 1,5 тысячи рублей, а максимальный – восемь тысяч рублей. При этом для людей предпенсионного возраста максимальный размер пособия по безработице увеличат до 11280 рублей.
Сегодня минимальный размер пособия составляет 850 рублей, а максимальный – 4900 рублей. Отмечается, что размер пособий не меняли 10 лет – с 2009 года. Прожиточный минимум в текущем году составил 10,4 тысячи рублей, для трудоспособного населения – 11,2 рублей, для пенсионеров – 8,5 тысяч рублей, и для детей – 10,3 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что в 2021 году власти изменят состав потребительской корзины россиян. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, новый состав корзины будут формировать с учётом пожеланий специалистов по изменению продуктового набора. Кроме того, учтут также и международную практику. Отмечается, что потребительская корзина граждан станет здоровее. Так, туда планируют добавить больше мяса, рыбы, овощей, яиц и фруктов. При этом сократить количество картофеля, мучного и прочих вредных продуктов.
В начале ноября потребовал изменить потребительскую корзину и поднять прожиточный минимум депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко. Он известен тем, что в течение месяца пытается прожить на 3,5 тысячи рублей. Именно эта сумма равно стоимость потребительской корзины сегодня. По мнению парламентария, поднять прожиточный минимум нужно хотя бы в три раза, только тогда людям хватит на настоящие молочные продукты, овощи и мясо. По словам депутата, за три недели такой диеты он похудел на 6 килограммов. Такой эксперимент стал следствием спора, который возник у Бондаренко с уже бывшим министром занятости Саратовской области Натальей Соколовой. Она настаивала, что 3,5 тысячи рублей вполне хватит для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей».
Так, согласно документу, минимальный размер пособия для безработных составит 1,5 тысячи рублей, а максимальный – восемь тысяч рублей. При этом для людей предпенсионного возраста максимальный размер пособия по безработице увеличат до 11280 рублей.
Сегодня минимальный размер пособия составляет 850 рублей, а максимальный – 4900 рублей. Отмечается, что размер пособий не меняли 10 лет – с 2009 года. Прожиточный минимум в текущем году составил 10,4 тысячи рублей, для трудоспособного населения – 11,2 рублей, для пенсионеров – 8,5 тысяч рублей, и для детей – 10,3 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что в 2021 году власти изменят состав потребительской корзины россиян. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, новый состав корзины будут формировать с учётом пожеланий специалистов по изменению продуктового набора. Кроме того, учтут также и международную практику. Отмечается, что потребительская корзина граждан станет здоровее. Так, туда планируют добавить больше мяса, рыбы, овощей, яиц и фруктов. При этом сократить количество картофеля, мучного и прочих вредных продуктов.
В начале ноября потребовал изменить потребительскую корзину и поднять прожиточный минимум депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко. Он известен тем, что в течение месяца пытается прожить на 3,5 тысячи рублей. Именно эта сумма равно стоимость потребительской корзины сегодня. По мнению парламентария, поднять прожиточный минимум нужно хотя бы в три раза, только тогда людям хватит на настоящие молочные продукты, овощи и мясо. По словам депутата, за три недели такой диеты он похудел на 6 килограммов. Такой эксперимент стал следствием спора, который возник у Бондаренко с уже бывшим министром занятости Саратовской области Натальей Соколовой. Она настаивала, что 3,5 тысячи рублей вполне хватит для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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